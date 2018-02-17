Модель из Воронежа показала фанатам своё голое тело

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Популярная в социальных сетях модель из Воронежа Ирина Иванова, которая в данный момент проживает в США, приняла участие в очередной «голой» фотосессии. Девушка выложила снимки на свою официальную страницу в Instagram, впрочем, подобных фото с обнажённым телом Ирины там немало.

Ирина Иванова опубликовала у себя в Instagram очередные снимки своего обнажённого тела, удивив всех своих поклонников своей огромной грудью.

На фото девушка запечатлена полностью голой. Всего их было несколько – на первом модель лежит на полу с расставленными ногами абсолютно голой, а на втором снимке Ирина запечатлена у стены, демонстрируя свои интимные места и грудь.

Однако стоит отметить, что у девушки в её Instagram очень много подобных фото, поэтому её фанаты и не были удивлены подобным. Благодаря своему «таланту» раздеваться, Ирине Ивановой удалось собрать уже 3,7 миллиона подписчиков.