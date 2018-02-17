Сергей Кучеров уходит работать на завод

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Звезда телестройки «Дом-2» Сергей Кучеров признался, что разочарован жизнью на телевидении и решил «спуститься» до обычного заводского работяги.





Об этом он рассказал в своём блоге, как сообщили журналисты «ВистаНьюс». «Смотрю на себя и думаю: 29-й год идёт, ничего не добился, а подписчики мои все самые успешные люди страны...Я долго думал и решил для себя, что буду слушать всех, кто мне пишет, и пойду на завод», - говорится в посте.



Сергей, очевидно, с сарказмом пошутил над поклонниками, которые всё же восприняли заявление всерьёз. Они взялись переубеждать Кучерова или наоборот приглашать на свои предприятия, как оказалось, рабочих мест на заводах России достаточно для всех телевизионных «строителей». А были и те, кто подтвердил слова Сергея, назвав его ленивцем и приспособленцем, который может только прятаться под юбкой жены, тратя её деньги, и плакать на камеру.