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Поклонники Елены Ваенги взволнованы её фото с капельницей

Сегодня, 05:15

Российская певица Елена Ваенга недавно обеспокоила поклонников, выложив на свою официальную страницу в Instagram фото, на котором женщина запечатлена с капельницей.

 Оказалось, что Елена Ваенга заболела сразу перед поездкой на отдых со своим супругом. Чтобы выздороветь, женщина решила лечь в больницу и восстановить свои силы там. Фотоснимком своей жены с капельницей супруг певицы поделился ещё пару дней назад. Но свежая публикация показывает, что певица до сих пор находится на лечении.

 Своё фото с капельницей Ваенга подписала словами: «Прям подзаработало». Таким образом певица пожаловалась фанатам на болезни и длительное лечение.

Многие поклонники творчества Елены Ваенги сразу же стали волноваться за нее и начали выспрашивать причину, по которой их кумир решила лечиться. Большинство людей конечно же стали желать певице здоровья и скорейшего выздоровления. Сама публикация уже набрала больше трёх тысяч лайков.


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