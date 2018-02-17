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Игорь Крутой рассказал о сложном характере Пугачевой

Сегодня, 17:24

Игорь Крутой полностью уверен, что все окружающие Аллы Пугачевой буквально зависят от ее настроения. Композитор редко говорит о коллегах и обычно только хорошее, но он все-таки поделился отрицательными чертами характера и частыми переменами настроения Примадонны.

 Ни для кого не секрет, что Игорь и Алла знакомы уже много лет. Именно Алла Пугачева исполнила первую песню на музыку Игоря Крутого «Снежный мальчик» еще в далеком 1992 году, а через два года исполнила его композицию «Любовь, похожая на сон», которая стала визитной картой Примадонны.

Но известно, что, несмотря на столь долгое сотрудничество, отношения Пугачевой и композитора очень непростые. В доказательство этому выборочное участие Примадонны в «Новой волне». Звезда то приезжала на программу и становилась музой, то без объяснения причины отказывалась от участия. Но несмотря на это, Крутой и Пугачева никогда не ссорились и не выражали свое неудовольствие публично, что значит, что люди друг друга очень сильно уважают.

Вот и сейчас в эфире программы НТВ «Однажды» знаменитый композитор тихим голосом рассказывает другую сторону Примадонны РФ, подчеркивая, что от ее характера зависит ее окружение и настроение близких ей людей.


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