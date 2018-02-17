Сосо Павлиашвили намерен отучить рэперов от похабщины

Сегодня, 17:01

Сосо Павлиашвили в радиоэфире выступил с неожиданным заявлением. Певец сообщил, что ему нравится рэп, как жанр, отвечающий вызовам современности, пробуждающий социальные чувства у слушателей, но ему претит ненормативная лексика в текстах, от которой он намерен отучать исполнителей, которые ему симпатичны.

Павлиашвили хочет слушать рэп вместе со своими детьми, но ему неловко это делать, так как у него, как у отца, похабщина в текстах вызывает неловкость и негодование. Певец заявил, что с удовольствием записал бы совместные песни с Оксимироном, который по тональности ему наиболее близок, а также с Бастой и Скриптонитом.

Однако им необходимо привить основы классической культуры. По мнению Павлиашвили, эпатаж рэперов будет выглядеть намного острее и привлекательней, если будет создаваться не только на «соленых» словечках, которыми сейчас, к сожалению, уже никого не удивишь. Настоящее откровение наступает, когда слушатель вдруг начинает понимать гармонию жизни и свое место в ней. Для этого нужна предельная глубина самовыражения.