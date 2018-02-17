VistaNews.ru


Сосо Павлиашвили намерен отучить рэперов от похабщины

Сегодня, 17:01

Сосо Павлиашвили в радиоэфире выступил с неожиданным заявлением. Певец сообщил, что ему нравится рэп, как жанр, отвечающий вызовам современности, пробуждающий социальные чувства у слушателей, но ему претит ненормативная лексика в текстах, от которой он намерен отучать исполнителей, которые ему симпатичны.

Павлиашвили хочет слушать рэп вместе со своими детьми, но ему неловко это делать, так как у него, как у отца, похабщина в текстах вызывает неловкость и негодование. Певец заявил, что с удовольствием записал бы совместные песни с Оксимироном, который по тональности ему наиболее близок, а также с Бастой и Скриптонитом.

Однако им необходимо привить основы классической культуры. По мнению Павлиашвили, эпатаж рэперов будет выглядеть намного острее и привлекательней, если будет создаваться не только на «соленых» словечках, которыми сейчас, к сожалению, уже никого не удивишь. Настоящее откровение наступает, когда слушатель вдруг начинает понимать гармонию жизни и свое место в ней. Для этого нужна предельная глубина самовыражения.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.