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Зара посетила Ярославскую военную академию ПВО и рассказала о Сирии

Сегодня, 16:54

Певица Зара организовала встречу с курсантами и преподавателями Ярославской военной академии противовоздушной обороны. Артистка рассказала о том, как побывала в Сирии и восхитилась храбрости местных солдат.

 Настоящее имя девушки Зарифа Мгоян. Как поделилась Зара, она была в Сирии три раза. Последний раз девушка находилась на базе Хмеймим перед Новым годом, 25 декабря. Тогда на базу попытались напасть террористы, но отважные военные «ракетного» отбили атаку и снаряды преступников цели не достигли. Певице показали музей истории академии, а потом Зара сделала целый концерт для студентов. Девушка дала обещание после Сирии еще раз приехать в Ярославль.

Знаменитая певица сотрудничает с военными еще с 2015-го года, когда она в первый раз посетила Сирию с собственным концертом. Кстати, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций девушка была награждена почетным званием «Артист ЮНЕСКО во имя Мира», за помощь в налаживании взаимоотношений между разными нациями, она продвигает в общество идею общего сосуществования.


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