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Баста вошел в список 50-ти самых стильных мужчин РФ

Сегодня, 04:15

Всероссийский известный музыкальный исполнитель Баста вошел в список самый модных и стильных мужчин России 2018-го года. Рейтинг был обнародован в журнале GQ.

Певец Баста оказался на 31 месте в списке. Настоящее имя исполнителя Василий Вакуленко. И вот на стадионе «Олимпийский» рэпер собирает полный стадион и взрывает танцпол, а дома Василий - заботливый отец, воспитывающий чудесных детишек: Машу и Василису. На одной из фотографий в Instagram Баста опубликовал фотографию, где ведет своих дочек на Бал Tatler, «и это самый чистый кайф», подписал публикацию исполнитель. Известно, что возглавил список обаятельных мужчин Сергей Шнуров, стиль которого так и не смогли уловить дизайнеры.

Ранее стало известно, что Баста снимется в кино под названием «Клубаре». Кроме того, что Василий сыграл роль в киноленте, он еще и написал все саундтреки к фильму. В кооперации с Бастой также сыграли Скриптонит и Даша Чаруша. Режиссером киноленты является Иван Курский, работавший над кинофильмом «Газгольдер».


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