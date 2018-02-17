"Совратительница миллиардеров" заявила, что войны и беззаконие возникают из-за недостатка секса

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Настя Рыбка, прославившаяся благодаря скандальным расследованиям Алексея Навального, назвала причину всех войн и конфликтов. По её мнению, всё дело в комплексах, возникающих из-за недостатка секса, как сообщает VladTime.

Знаменитость подчеркнула, что не стоит винить во всех проблемах власти. Беды возникают от предрассудков и сдерживания сексуальных желаний. По мнению Насти Рыбки, интимная сторона жизни интересна всем, но многие сдерживают своё либидо, дожидаясь «катализатора», вроде тренингов или брака. Из-за подавления скрытых желаний и возникают разные преступления, а также войны.

Настя Рыбка призвала всех признавать прямо, когда они хотят заняться сексом, и не стыдиться этого. Она отметила, что есть «элита», которая тоже не может ничего сказать напрямик, потому предпочитает «покупать» людей. Это также не является правильным, поскольку удовольствие не обоюдное и причиняет вред. Интернет-пользователи раскритиковали Настю Рыбку, отметив, что в её словах нет ни слова правды, а также сомневаясь, что такой пост девушка могла написать самостоятельно.