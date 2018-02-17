VistaNews.ru


"Совратительница миллиардеров" заявила, что войны и беззаконие возникают из-за недостатка секса

Сегодня, 17:08

Настя Рыбка, прославившаяся благодаря скандальным расследованиям Алексея Навального, назвала причину всех войн и конфликтов. По её мнению, всё дело в комплексах, возникающих из-за недостатка секса, как сообщает VladTime.

  Знаменитость подчеркнула, что не стоит винить во всех проблемах власти. Беды возникают от предрассудков и сдерживания сексуальных желаний. По мнению Насти Рыбки, интимная сторона жизни интересна всем, но многие сдерживают своё либидо, дожидаясь «катализатора», вроде тренингов или брака. Из-за подавления скрытых желаний и возникают разные преступления, а также войны.

  Настя Рыбка призвала всех признавать прямо, когда они хотят заняться сексом, и не стыдиться этого. Она отметила, что есть «элита», которая тоже не может ничего сказать напрямик, потому предпочитает «покупать» людей. Это также не является правильным, поскольку удовольствие не обоюдное и причиняет вред. Интернет-пользователи раскритиковали Настю Рыбку, отметив, что в её словах нет ни слова правды, а также сомневаясь, что такой пост девушка могла написать самостоятельно.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.