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Старшая дочь Александра Реввы покорила сердца поклонников

Сегодня, 15:58

Актёр и ведущий Александр Ревва показал в Instagram свою старшую дочь Алису, где 10-летняя девочка танцевала вальс, участвуя в конкурсе. Ребёнок покорил сердца поклонников артиста.

 Александр Ревва подчеркнул, что в конкурсе дочери удалось выиграть. «Моя чемпионка», - написал артист, отметив, что очень гордится её успехами. Поклонники Реввы согласились с тем, что Алиса – настоящий талант, а также заявили, что она – очень красивая девочка, как сообщает VistaNews.

Дочь артиста называли «папиной принцессой» и «маленькой леди». По мнению поклонников, этот тот случай, когда гены родителей очень хорошо сыграли в ребёнке. Алисе Ревве предрекли большое танцевальное будущее, пожелав ещё больше успехов.


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