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Ксения Бородина знает о минусах работы эскортниц

Сегодня, 01:15

Теледива Ксения Бородина рассказала о минусах работы эскортниц. Свои познания звезда продемонстрировала в обсуждении истории с Настей Рыбкой.

По словам Ксении Бородиной, подобный вид заработка, который предпочитают красивые девушки в погоне за роскошной жизнью, на первый взгляд кажется необременительным. Что может быть проще, нужно просто красиво и ухоженно выглядеть, много смеяться и подтверждать высокий статус спутника на вечер.

На самом деле таких работниц дома никто не ждет, и они возвращаются в свои пустые квартиры, где плачут в подушку от того, что чувствуют себя использованной вещью. Они всегда одиноки, даже если находятся в компании своих подруг, по сути таких же незадачливых хищниц. Так Ксения Бородина прокомментировала историю с Настей Рыбкой, которая стала фигуранткой скандалов с подачи Алексея Навального.


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