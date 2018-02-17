Между Гариком Харламовым и Максимом Галкиным началась война из-за нового шоу

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Резидент Comedy club Гарик Харламов в непривычно серьёзной манере рассказал, почему ему не понравилось шоу «Звёзды по гипнозом» с Максимом Галкиным. Он возмущён обманом телезрителей.

Юморист Гарик Харламов описал свои впечатления от шоу «Звёзды по гипнозом» на странице в Instagram. “Как так вышло, что подобный продукт вообще появился на экранах ? Судя по рейтингу , под гипнозом не только звёзды, но и зрители страны”. Далее Гарик не побрезговал крепкими словами и рассказал, что ни на секунду не поверил в происходящее на экране. Также юморист поделился мнением, что подобные шоу, где звёзды что-то делают и оказываются в каких-то новых ситуациях, уже безнадёжно устарели. Подписчики проявили полную солидарность с комиком: «Наконец-то хоть кто высказался по поводу этой ужаснейшей передачи . Звезды под гипнозом - это бред бредовый!».

Максим Галкин ответил Гарику, что никакого обмана в шоу нет, а гипноз настоящий. Он предположил, что Харламова задел успех программы: «Я рад, что "Звезды Под Гипнозом" на прошлой неделе стала самой популярной программой страны и сожалею, что мы забрали у Камеди Клаба, который выходит параллельно ровно в это же время ту телеаудиторию, на которую они вероятно рассчитывали».

В эфир Первого канала вышло несколько выпусков шоу «Звёзды по гипнозом». Гипнотизёр погружает звёзд и гостей шоу в состояние транса и заставляет их совершать разные действия, заставлять забыть собственное имя и пережить другие метаморфозы. Гипноз на себе уже опробовали братья Сафроновы, Алла Духова, Светлана Пермякова, Прохор Шаляпин и другие артисты отечественного шоу-бизнеса.