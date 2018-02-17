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Потерявшая популярность Шурыгина пытается напомнить о себе

Сегодня, 15:13

Диана Шурыгина в 2017 году стала самой обсуждаемой персоной в России, однако ее слава оказалась мимолетной. Сейчас девушка не пользуется большой популярностью, поэтому всеми способами пытается напомнить о себе.

В начале 2018 года насильник Дианы Шурыгиной Сергей Семенов вышел из тюрьмы. Тогда девушка вновь встрепенула страну своей личностью. Однако после разбирательств Диана перестала быть популярной, сейчас число ее подписчиков в Instagram стремительно снижается.

Шурыгиной понравилось быть популярной, поэтому сейчас новыми снимками в соцсетях она пытается напомнить о себе и привлечь внимание к своей персоне. Подписчики Шурыгиной продолжают оскорблять ее, только малая часть поддерживает Диану и оставляет добрые комментарии. Однако девушку не пугает ненависть, так как она считает, что у известного человека должны быть не только поклонники, но и ненавистники.


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