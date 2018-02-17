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«Помойте окна»: Мария Кожевникова прокомментировала поведение хейтеров

Сегодня, 14:48

Актриса Мария Кожевникова, которую очень часто критикуют в Instagram, попросила хейтеров заняться «мойкой окон». В такой метафоре знаменитость отобразила неумение людей смотреть на популярных персон прямо, без стереотипности и каких-то собственных комплексов, как сообщает «Версия.Инфо».

 Мария Кожевникова является одной из тех, кого в Сети очень активно обсуждают, затрагивая в том числе и её семью. С недавних пор хейтеры стали критиковать даже то, что подают на стол перед детьми актрисы. Например, им не понравилось ягнятина перед сыном Кожевниковой Ваней, потому что показалось, что это может нарушить его психику.

 Актриса некоторое время спорила в комментариях, поясняя, что животное не на глазах у мальчика разделали. Однако тогда хейтеры переключились на внешний вид ребёнка. В итоге Кожевникова рассказала поучительную историю о том, как люди воспринимают то, что видят. Она отметила, что хейтеров становится всё больше, и они мало задумываются над тем, что вообще пишут. Ранее в подобном духе прокомментировала поведение недоброжелателей и балерина Анастасия Волочкова.


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