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Сын Софии Ротару показал фотографию своей матери 30-летней давности

Сегодня, 00:15

В свои 70 лет звезда шоу-бизнеса все еще дает концерты и не собирается смиряться, глядя в свой паспорт. Однако больше всего ее поклонники восхищаются тем, как выглядит София Ротару. И вот, ее сын на своей страничке Instagram опубликовал фотографию своей матери, когда той было всего 40 лет.

Руслан Евдокименко, единственный сын Софии Ротару взял фотографию из архива, сделанную в 1989 году. Посмотрев на фотографию, можно предположить, что это молодая пара влюбленных ровесников, которая прогуливается по парку. Но на самом деле на фотографии рядом с Ротару запечатлен ее сын. Пользователи социальных сетей разом начали писать воодушевлённые комплименты и теплые слова восхищения для народной артистки.

София Ротару ничего не отвечает по поводу информации о том, что она делает косметические процедуры. Певица говорит о том, что ее секрет красоты кроется в увлечении спортом, любви к людям и правильном питании.


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