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Ведущая «Орла и Решки» показала голую грудь для обложки MAXIM

Вчера, 23:55

Популярная Анастасия Ивлеева организовала откровенную фотосессию для глянцевого журнала MAXIM. Ведущая реалити-шоу «Орел и Решка» поразила мужчин шикарной сексуальной грудью.

Известная ведущая опубликовала новый пикантный снимок на своей странице в социальной сети. Именно такой же будет глянцевая обложка эротического журнала для мужчин MAXIM в марте. Красивое розовое белье на Анастасии Ивлеевой красиво обтягивает ее талию, при этом грудь осталась без одежды. Девушка стыдливо прикрывает ее руками, как бы боится, что ее заметят посторонние. Снимок получился достаточно эффектный, судя по количеству лайков и симпатий в Сети.

 Хотя некоторые фоловеры высказались, что лицо Ивлеевой на фото грозное и напоминает женщину-вамп. Хотя в жизни Анастасия – приветливый и добрый человек.


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