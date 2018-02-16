VistaNews.ru


Микроблог Задорнова в соцсети ведет робот

Вчера, 22:20

Микроблог в социальной сети, который ранее принадлежал Михаилу Задорнову, скончавшемуся в 2017 году, снова поразил своей активной деятельностью общество. Поклонники подумали о мистических сигналах с того света, но оказалось, что страницу ведет робот.

 После смерти знаменитого сатирика Михаила Задорнова его страница в социальном ресурсе не была удалена. Как было отмечено ранее, в Сети появились новые рассказы, с подписью покойного автора. При этом стало понятно, что это не архивные записи, так как события в них отражались самые свежие.

Это событие заставило насторожиться фанатов покойного юмориста. Сначала была версия, что рассказы на сатирическую тему в стиле своего отца начала писать дочь Елена. Но как только стало известно, что женщина не имеет к написанию в микроблоге никакого отношения, у пользователей началась истерика. Все начали думать, что Задорнов с того света решил поиздеваться. Но это мнение не вызывало ничего, кроме улыбки. За дело взялись эксперты. После некоторых манипуляций автора написанного рассекретили. Им оказался робот-сетевик.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.