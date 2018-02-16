Микроблог Задорнова в соцсети ведет робот

Вчера, 22:20

Микроблог в социальной сети, который ранее принадлежал Михаилу Задорнову, скончавшемуся в 2017 году, снова поразил своей активной деятельностью общество. Поклонники подумали о мистических сигналах с того света, но оказалось, что страницу ведет робот.

После смерти знаменитого сатирика Михаила Задорнова его страница в социальном ресурсе не была удалена. Как было отмечено ранее, в Сети появились новые рассказы, с подписью покойного автора. При этом стало понятно, что это не архивные записи, так как события в них отражались самые свежие.

Это событие заставило насторожиться фанатов покойного юмориста. Сначала была версия, что рассказы на сатирическую тему в стиле своего отца начала писать дочь Елена. Но как только стало известно, что женщина не имеет к написанию в микроблоге никакого отношения, у пользователей началась истерика. Все начали думать, что Задорнов с того света решил поиздеваться. Но это мнение не вызывало ничего, кроме улыбки. За дело взялись эксперты. После некоторых манипуляций автора написанного рассекретили. Им оказался робот-сетевик.