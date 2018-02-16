В Прикамье глава организации по рукопашному бою пригласил Тимати на ринг

Вчера, 21:20

В Прикамье глава организации по рукопашному бою пригласил к себе на ринг популярного рэп-исполнителя Тимати. Александр Шилов настаивает, чтобы солист дал свои оправдания оскорблениям в сторону экс-депутата Телепнева.

Накануне СМИ сообщили о том, что в Перми избит известный музыкант диджей Smash. Все тени обвинения сгустились над бывшим депутатом Александром Телепневым. Одним из главных обвинителей выступил именно Тимати. Он прокомментировал произошедшее и наградил госслужащего огромной коллекцией некрасивых эпитетов.

После этого в диалог вмешался президент организации по рукопашному болю Прикамья Александр Шилов. Он пригласил исполнителя Тимати на ринг доказать с помощью рук все ранее сказанное. Спортсмен считает, что в таких случаях теория не должна расходиться с практикой. Так что у Тимати будет возможность показать свою грозность в реальности.