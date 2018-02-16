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Упругие формы секс-бомбы из Ростова заставили вспотеть Сеть

Вчера, 20:41

Известная жительница Ростова привлекла внимание поклонников новым видео. В Сеть попали танцы с упругими формами «Мисс России – 2006» с коллегами. Татьяна Котова признана секс-бомбой среди поклонников, которые вспотели после просмотра Instagram девушки.

 В Instargam появилось новое видео с танцами известной ростовской красавицы. Речь идет о «Мисс России – 2006». Известная своими привлекательными формами Татьяна Котова показала подписчикам горячее видео для взрослых.

Дерзкий танец в сопровождении прекрасной женской подтанцовки коллег Татьяны заставил подписчиков активизироваться и ставить лайки. Команда обладательниц круглых и упругих бедер исполнила страстный танец.

К слову, возлюбленная девушка репера Тимати ошарашила поклонников новым снимком. Осиной талией и пышной грудью похвасталась Анастасия Решетова, сфотографировавшись голышом под пальмой на отдыхе.


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