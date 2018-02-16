Полина Гагарина поразила всех своей новой стрижкой "под мальчика"

Вчера, 23:30

Недавно известная русская певица Полина Гагарина поразила всех своих поклонников своим новым образом. В популярной социальной сети Instagram в профиле артистки появились новые фотографии, на которых видна новая прическа «под мальчика» с рваной челкой.

Многие почитатели ее искусства, поклонники, коллеги очень лестно отзывались о новом имидже Полины. Однако были и те которые считают, что, сменив прическу, артистка потеряла свою индивидуальность, став похожей на таких известных исполнительниц, как Катя Лель, Патрисия Каас, Валерия и Татьяна Овсиенко. В сети даже были высказывания о том, что Полина Гагарина надела парик. И это ее очередная, экстравагантная выходка.

Напомним, что ранее в сети появлялись фотографии, где у певицы совсем не было волос, как оказалось это был парик.

Достоверно неизвестно, что именно побудила артистку так преобразиться. Однако большинство связывает это с ее отъездом в Португалию, говоря о том, что, скорее всего, в скором времени Полина будет участвовать в рекламе какого-то модного дома.