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Поклонники увидели, какой станет Волочкова через 20 лет

Сегодня, 19:47

На своей странице в социальной сети Анастасия Волочкова опубликовала совместное фото с мамой. Они похожи как две капли воды.

 

Анастасия Волочкова, известная мастерица шпагатов и в прошлом балерина, в новой публикации поделилась фотографией с мамой. Она рассказала, что давно не видела маму и очень скучала по ней, а заодно в очередной раз поддела всех своих хейтеров. Своих недоброжелателей она назвала «мерзкими недолюбленными тётками, изрыгающими свою желчь и зависть на страничках успешных людей, проявляющими свою ущербность, нищебродство, невежество и убогость».

Подписчицы похвалили маму с дочкой, назвав их обеих красавицами, а также обратили внимание на похожесть женщин. Вероятно, через пару десятков лет балерина станет копией мамы. Кое-кого задел выпад балерины в сторону критиков. В комментариях ей посоветовали вести себя интеллигентнее, отметив, что такая злобная подпись совсем не подходит для красивого семейного снимка.


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