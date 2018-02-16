"Дом-2": Новая участница бросила бойфренда голой на морозе

Вчера, 23:15

Новости телепроекта "Дом-2" с каждым днем становятся все горячее. Новая участница решила бросить своего избранника Лешу прямо на лобном месте. Особенностью стал голый вид девушки, которая дышала паром на морозе.

Новая девушка проекта Дом-2 решила отличиться и вместо эффектного предложения встречаться своеобразно разорвала любовные узы с участником. Карина смогла расставить все точки над «и» и приняла решение оставить отношения с Лешей в прошлом году Петуха.

Чтобы поднять рейтинг своего решения, девушка перед камерами сняла одежду до пояса и прикрыла грудь руками и волосами.

Участники телестройки оторопели от такого хода Карины. Парни облизывались при виде голенькой участницы, а ведущая Ксения Бородина посмеялась над девушкой.