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"Дом-2": Новая участница бросила бойфренда голой на морозе

Вчера, 23:15

Новости телепроекта "Дом-2" с каждым днем становятся все горячее. Новая участница решила бросить своего избранника Лешу прямо на лобном месте. Особенностью стал голый вид девушки, которая дышала паром на морозе.

Новая девушка проекта Дом-2 решила отличиться и вместо эффектного предложения встречаться своеобразно разорвала любовные узы с участником. Карина смогла расставить все точки над «и» и приняла решение оставить отношения с Лешей в прошлом году Петуха.

Чтобы поднять рейтинг своего решения, девушка перед камерами сняла одежду до пояса и прикрыла грудь руками и волосами.

Участники телестройки оторопели от такого хода Карины. Парни облизывались при виде голенькой участницы, а ведущая Ксения Бородина посмеялась над девушкой.


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