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Бузова снова жалуется на отсутствие сексуальной жизни

Сегодня, 07:45

Бузова снова жалуется на отсутствие секса. Такое заявление знаменитая телеведущая сообщила журналистам на выступлении в Кремле в честь Дня влюблённых. Данная тема уже поднималась ранее в речах певицы. 

"Я не занималась любовью на протяжении более года", - объяснила Ольга и в спешке покинула журналистов.

Бузова сейчас отправилась на гастроли. Недавно в городе Курске состоялось её выступление. Исполнительница подарила подписчикам социальной сети Instagram фотографии и видео с места. 32-летняя ведущая побывала в храмах и других святых местах. Подписчики считают, что туда она направилась за помощью найти любимого мужчину.

Следует напомнить, Ольга Бузова была супругой футболиста команды "Локомотив" Дмитрия Тарасова. Но их совместная жизнь не сложилась и зимой позапрошлого года они подали на развод. По словам певицы, с того момента у неё не было мужчины.


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