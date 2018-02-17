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Лазарев поражен выступлением одной из участниц шоу «Ты Супер»

Сегодня, 05:45

Известного музыкального исполнителя России Сергея Лазарева поразило выступление 14-летней девочки. Лазарев подчеркнул, что девочка обладает потрясающим голосом, которого он ранее не слышал.

 Российский певец поделился со своими поклонниками новым талантом - Дианой Анкундиновой, которая является участницей детского конкурса вокала под названием «Ты - супер». Лазарев прокомментировал выступление девушки и сказал, что у него каждый раз мурашки по спине от просмотра записи с конкурса.

Певец поделился, что спецвыпуски телешоу можно будет посмотреть на телевидении, начиная с десятого февраля. Следует напомнить, что Сергей Лазарев является членом жюри известного проекта. В музыкальном телепроекте могут принять участие дети-сироты с семи до восемнадцати лет. Данный проект имеет цель поддержать детей, оставшихся без родительской опеки и которые оказались в трудной жизненной ситуации, и дать им шанс кардинально поменять свой жизненный уклад.


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