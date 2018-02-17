Лена Миро разочаровалась в пилотах после авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье

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Достаточно популярный блогер Елена Миро рассказала своим поклонникам свои мысли по поводу авиакатастрофы пассажирского самолета АН-148, который упал в Подмосковье. По словам девушки, ранее пилоты были одними из самых высокообразованных людей, однако сейчас Миро разочарована в этой профессии.

Елена в одном из своих постов рассказывает о том, что ранее она не понимала, как можно быть пилотом по профессии. Ведь это такая ответственная работа, человек сразу берет на свои плечи ответственность за сотни жизней. Люди, не задумываясь, садятся в самолет, доверяя пилотам авиалайнеров. Однако после ужасной авиакатастрофы девушка полностью разочаровалась в профессии.

Недавно исследователи расшифровали записи черного ящика, где выяснилось, что пилоты забыли проверить датчики, которые из-за недостаточного прогрева замерзли вследствие погодных условий Московской области. Миро подчеркнула, что пилоты проявили себя вопиющими непрофессионалами в своей области, ведь вместо того, чтобы как-то попытаться устранить проблему, мужчины ругались вплоть до падения пассажирского авиалайнера.

Поклонники Лены Миро полностью поддерживают девушку и также высказали свое недовольство на тему непрофессионализма в нашей стране. Ведь люди страдают не только от пилотов, но и от преподавателей-дилетантов, некомпетентных врачей и других специалистов, от которых зависит жизнь и здоровье общества.