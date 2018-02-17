Дочь покойной Глаголевой посвятила маме видео в Instagram

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Даже через полгода после ухода матери из жизни Анна Нахапетова не может справиться с горем. Недавно девушка опубликовала видео, которое действительно берет за душу, посвященное памяти Веры Глаголевой.

Известно, что Глаголева болела онкологическим заболеванием и так и не смогла полностью поправиться и ушла из жизни. Анна Нахапетова опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео - нарезку из кинофильмов с участием матери. Анна подписала под роликом, что время не излечивает, а только учит жизни с болью и дальше.

На данный момент борьбу между жизнью и смертью ведет актер Николай Караченцов, который также болеет онкологией. Комиссия из врачей решает, какое лечение выбрать для актера после шести курсов химиотерапии.

Подписчики Instagram Анны выразили свое соболезнование и поддержали девушку, написав, что Вера была очень светлым человеком и, к сожалению, хорошие люди слишком рано нас покидают.

Напомним, что Вера Глаголева умерла в одной из больниц в Германии.