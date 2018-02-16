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Инопланетная тарелка на голове: Глюкоза показала изыски современной моды в Париже

Сегодня, 17:20

Российская певица Глюкоза отправилась в Париж на модную благотворительную ярмарку Fabulous Fund Fair. Ожидая, пока она начнётся, знаменитость прогулялась по центру города, удивляя местных очень оригинальной шляпкой, напоминающей инопланетную тарелку», как сообщает HotGeo.

 Поклонники стали в шутку интересоваться, не взяла ли Глюкоза в аренду космический корабль пришельцев, чтобы покрасоваться в необычном головном уборе. Некоторые также решили, что если шляпка и не является НЛО, то самому НЛО будет удобно туда сесть. Глюкоза также решила поюморить, спросив в подписи, могут ли лошади стать космонавтами.

 Правда, поклонники самим вопросом не особо заинтересовались. Только несколько комментаторов подчеркнули, что наверняка и это получится. Позже по неизвестным причинам фотография была удалена из Instagram Глюкозы.


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