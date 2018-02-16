В сети раскритиковали отретушированную фотосессию Собчак для глянца

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Подписчики Instagram-аккаунта телеведущей Ксении Собчак обрушили волну критики на кумира за участие в фотосессии для глянцевого журнала Tatler. Больше всего интернет-сообществу не понравились «слишком отретушированные снимки» звезды отечественного шоу-бизнеса.

Ксения Собчак поспешила похвастаться перед подписчиками в Instagram снимком с гламурной фотосессии для глянцевого женского журнала Tatler, поблагодарив фотографа Ксению Соловьеву за превосходную работу. Наверное, скандальная телеведущая хотела увидеть под новым постом сотни лестных отзывов, однако вместо этого ей пришлось читать порции жесткой критики. На снимке с обложки Ксения выглядит очень женственно и обаятельно, однако это заслуга чрезмерного количества ретуши, подчеркивают подписчики Собчак. Фанаты не узнали формы губ и бровей кумира из-за обилия фотошопа, высмеяв гламурную фотосессию.

Не понравилась интернет-сообществу и характеристика телеведущей от редактора. «Питерская аристократка», - назвала фотограф Соловьева звезду отечественного шоу-бизнеса.