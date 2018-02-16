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Рынска обозвала кричащего в самолете больного ребенка «мелкой тварью»

Сегодня, 14:27

Светская львица Божена Рынска прославилась очередной выходкой. Скандалистка обозвала кричащего в самолете больного ребенка «мелкой тварью».

Божена Рынска в Facebook дала негативный комментарий о ребенке, который плакал 8 часов подряд в самолете. Маленький мальчик Себастьян действительно был высажен с мамой из авиалайнера Ванкуверского самолета. У малыша наблюдаются проблемы со здоровьем, однако отношение общества к ребенку поражает. Канадская певица Сара Блэквуд с сыном добилась, чтобы «громкого» малыша буквально выгнали с рейса. Рынска обозвала кричащего в самолете больного ребенка «мелкой тварью».

Также она рассказала, что такие дети не должны летать, поскольку буйнопомешанные не летают, их в клетках держат. Комментарии светской львицы возмутили пользователей, поскольку нет явной причины к такому оскорбительному отношению к людям, тем более к ребенку.


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