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В честь своего дня рождения Толкалина выложила детские фото

Сегодня, 02:30

Любовь Толкалина отметила свой день рождения. Актриса выложила в сеть детские фото.

16 февраля свой день рождения отметила популярная российская актриса Любовь Толкалина. Звезда решила в этот день не только получать подарки, но и дарить. Актриса выложила в сеть детские фотографии, чем умилила своих поклонников.

Полюбоваться на маленькую Любу Толкалину можно на ее страничке в социальной сети Instagram. Среди поклонников звезды они вызвали настоящий ажиотаж – в комментариях все хвалили ее красоту и подчеркивали, что с годами она все больше становится похожа на свою мать, хотя часть увидела большое сходство и с отцом. Многие заметили, что актерские задатки у звезды проявлялись уже с детства – по тому, как она позирует и ведет себя перед фотокамерой.

Напомним, что Толкалиной исполнилось 39 лет, но звезда выглядит намного моложе своих лет. Как известно, она ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и питается по особой системе.

Напомним, что ранее актриса выложила на своей страничке фото своей бабушки, которой она безмерно гордится. Поклонники увидели, что все женщины в роду звезды были красавицы.


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