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Поклонники подозревают Екатерину Данилову в беременности

Сегодня, 01:15

Поклонники российской актрисы Екатерины Даниловой подозревают, что она находится в интересном положении. Слухи породили ее фотографии в социальных сетях.

Свои 29 лет актриса Екатерина Данилова отметила в Таиланде, куда приехала с родными и близкими людьми провести незабываемый отдых.
Опубликовав несколько снимков со встречи Нового Года и дня рождения в своем микроблоге, девушка никак не ожидала, что они вызовут такой ажиотаж среди подписчиков. Дело в том, что фолловеры заметили небольшие изменения в ее внешности, а именно круглый животик, который просматривается сквозь облегающие наряды.
Однако Данилова не прокомментировала подобные слухи, и догадки ее поклонников так и остались пока догадками.


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