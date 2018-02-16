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Караченцова хотят лечить гамма-ножом

Сегодня, 13:36

Онкобольного Караченцова планируют лечить гамма-ножом. Сын актёра Андрей сообщает, что при помощи воздействия химиотерапии опухоль в пределах левого лёгкого уменьшилась, поэтому теперь возможно применять лучевую терапию.

При помощи такого метода станет реальным повлиять на клетки, не навредив соседним тканям. Теперь доктора в ближайшее время должны решить применять способ гамма-ножа либо лучевой метод. Совсем скоро Николай Караченцов должен пройти шестой по счёту курс химиотерапии. Как говорит его сын, актёр не унывает и полон сил.

"Он вполне хорошо себя чувствует, занимается лечебными упражнениями, да и в целом ведёт нормальный образ жизни", - рассказывает Андрей.

Деятельность известного актёра закончилась в 2005 году. Тогда зимой в российской столице он на своём автомобиле попал в аварию.


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