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Ростовская звезда Playboy в кружевном белье растопила снега в Куршевеле

Сегодня, 13:09

Одна из самых горячих жительниц Ростова-на-Дону Мария Лиман вновь порадовала своих преданных земляков пикантными фотографиями. На этот раз звезда журнала Playboy запечатлелась в эротичном белье на фоне заснеженных альпийских склонов в Куршевеле.

Даже самый явный недоброжелатель не может обвинить Лиман и ее команду, которая всегда находится рядом, в отсутствии шарма при проведении фотосессий. Особенно модели удаются снимки в декорациях дикой природы. Мария уже не раз вызывала восторги поклонников своими фотографиями на фоне водопадов, ущелий, гранитных валунов и прочих ярких элементов ландшафта.

Теперь модель выбрала умопомрачительное сочетание – свою фигуру, великолепие которой подчеркивает изящное белье, меховые унты на ногах и горы в снегу. Поклонники не замедлили восторженно отреагировать на весь этот экзотический антураж, написав множество комплиментов в самых превосходных степенях. Некоторые комментаторы при этом обеспокоились о здоровье красавицы, посоветовав ей хотя бы иногда выходить на природу в шубе.


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