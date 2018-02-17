«Дом-2»: Алена Савкина и Илья Яббаров теперь вместе

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На проекте «Дом-2» Алена Савкина и Илья Яббаров флиртовали несколько дней, но сейчас они решили объявить себя парой.

Как только Алена попала в этот проект, то сразу заинтересовалась Ильей, хотя и знала много слухов, связывающих его с неблагоприятным прошлым. Илья сделал и свой шаг навстречу отношениям с Аленой, устроив романтическое свидание, после которого девушка не смогла отказать. Свидание происходило на снегоходах, о которых так мечтала Алена. Первый раз катания на снегу происходило в частном заповеднике, в лесу.

Мать Алены Татьяна Владимировна сказала недавно в интервью, что готова принять Илью в семью, только если молодой человек докажет, что изменился в лучшую сторону, так как в прошлом он всегда был несерьезен и безответственен.