На Лолиту Милявскую подали в суд из-за отказа выступать в Крыму

Вчера, 23:29

Известной российской эстрадной исполнительнице Лолите Милявской предъявлен иск с требованием возмещения материального ущерба. Заявителями выступили организаторы гастрольного тура поп-звезды.

Они настоятельно просят знаменитость заплатить неустойку, так как певица не появилась на собственном выступлении в Крыму. Спонсоры заявили, что мероприятие обошлось им стоимостью в 6 млн рублей.

Эстрадная исполнительница прокомментировала этот факт, признавшись, что сами организаторы проекта выполнили не все условия договора. На своей странице в Инстаграм звезда обвинила организаторов гастрольного тура в афферизме. Это тоже вызвало недовольство менеджеров, и они подали еще один иск – о защите чести и достоинства.

Официальные представители российской певицы сообщают, что до недавнего времени о заявлениях в суд, со стороны спонсоров, не знали.