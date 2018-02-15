VistaNews.ru


На Лолиту Милявскую подали в суд из-за отказа выступать в Крыму

Вчера, 23:29

Известной российской эстрадной исполнительнице Лолите Милявской предъявлен иск с требованием возмещения материального ущерба. Заявителями выступили организаторы гастрольного тура поп-звезды.

 

 Они настоятельно просят знаменитость заплатить неустойку, так как певица не появилась на собственном выступлении в Крыму. Спонсоры заявили, что мероприятие обошлось им стоимостью в 6 млн рублей.

Эстрадная исполнительница  прокомментировала этот факт, признавшись, что сами организаторы проекта выполнили не все условия договора. На своей странице в Инстаграм звезда обвинила организаторов гастрольного тура в афферизме. Это тоже вызвало недовольство менеджеров, и они подали еще один иск – о защите чести и достоинства.

Официальные представители российской певицы сообщают, что до недавнего времени о заявлениях в суд, со стороны спонсоров, не знали.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.