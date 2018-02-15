Избранница Прохора Шаляпина "засыпалась" на детекторе лжи

Вчера, 22:33

Избранница Шаляпина не смогла получить положительную оценку на проверке по детектору лжи. Причиной этого стал бывший супруг, который пришел на проект.

Экс-супруг невесты Прохора Шаляпина Татьяны Гудзеевой настоял на том, что новые отношения нужно строить без лжи. Владимир Черных заявил, что прожил с девушкой 10 лет и стал жертвой неоднократного предательства с ее стороны. Из-за этих откровений, избранница Шаляпина не смогла положительно пройти тест на детекторе лжи. По словам Черных, Гудзеева поехала в Москву, оставив своего 2-летнего ребенка на мать.

Женщина вынуждена была заниматься воспитанием внучки все время, пока Татьяна была занята своими делами. Кроме того, ребенок прошел тест ДНК, результаты показали, что отец Владимир Черных не имеет к девочке никакого отношения. Татьяна Гудзеева в свою защиту также не промолчала. Она не отрицала тот факт, что воспитывала дочь ее мама, но в свою очередь опровергла сведения по поводу других мужчин.