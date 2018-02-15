Немецкая актриса предлагает не надевать каблуки на красную дорожку

Вчера, 21:12

Немецкая актриса предложила гостям Берлинского кинофестиваля при появлении на красной дорожке не надевать высокие каблуки.

Помимо того, она выступила с призывом отказаться также от глубоких декольте.

Анна Брюггерманн известна, в качестве актрисы, которая популярна в немецком кино. Перед началом фестиваля, открытие которого намечено на 15 февраля, она запустила в своём аккаунте в Twitter компанию.

В ней она предложила покончить с традицией «покровительственного рассматривания» тех женщин, что появляются на красных дорожках различных фестивалей. Взамен открытых нарядов она предлагает тем одежду, являющуюся более удобной.

Актриса полагает, то, что существует сейчас, это «откат в 50-е». Тогда женщины также втискивались в узкие платья с глубокими декольте «шатаясь на шпильках». Это делалось для услаждения присутствовавших на мероприятии, оценивавших их рыночную стоимость.

Директор предстоящего кинофестиваля в Берлине уже откликнулся на это сообщение. Он сказал, что данное мероприятие – это не Канны, где требуют наличие у женщины высоких каблуков.