Эвелина Блёданс после ожирения без лифчика отправилась в фитнес-центр

Вчера, 20:03

Российская актриса и телеведущая Эвелина Блёданс в Москве после ожирения посетила фитнес-центр. Во время тренировки она забыла надеть лифчик, показав своим фанатам торчащие соски.

Блёданс акцентировала внимание на том, что она начала заниматься после незначительного ожирения. «…вот разминаю своё слегка разожравшееся, но такое миленькое тельце и высовываю на улицу мордочку без капли косметики», - написала Блёданс в своём блоге. Она показала короткое видео, в рамках которого можно было увидеть её зажигательный танец с тренером и торчащие из-под майки соски.

Поклонники упрекнули Блёданс в том, что она не носит лифчик во время тренировки в фитнес-центре, тем самым, соблазняет окружающих мужчин. Подписчики посоветовали российской актрисе меньше демонстрировать пикантные части своего тела в своём блоге. Сама же Блёданс никак не отреагировала на замечания.