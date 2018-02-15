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Регина Тодоренко рассекретила подробности отношений с Топаловым

Вчера, 21:45

Регина Тодоренко открыла настоящий секрет своих отношений с Владом Топаловым. Известная телеведущая основательно опровергла слухи о новом романе.

 Поклонники Тодоренко не так давно заговорили о вероятной любовной связи девушки с Владом Топаловым. Зрители были ранее уверены, что между молодыми людьми есть чувства, так как они повсюду появлялись вместе. В одном из своих интервью Тодоренко подчеркнула, что очень влюблена, но имени избранника так и не назвала. В настоящее время Регина открыла секрет фанатам о том, что связывает ее с Владом Топаловым.

Дело в том, что молодые люди сошлись в совместной работе в проекте «Заложи жену в ломбард». Просто условия сотрудничества требовали постоянного пребывания вдвоем на людях, и это послужило почвой для новых слухов. Влад Топалов и Регина просто хорошие друзья и коллеги, но не более того.


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