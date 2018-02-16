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В Липецке даст концерт Алексей Глызин

Сегодня, 07:15

В Липецке даст концерт известный эстрадный исполнитель Алексей Глызин. Заслуженного артиста России, певца, обладателя премии "Шансон года" пригласили в областную филармонию города.

Считается, что творчество Глызина не один год является культовым, так как на его песнях выросло не одно поколение. Известность с каждым годом только растёт. Теперь Глызину 64 года. Но тем не менее, он до сих пор сохранил образ энергичного мужчины, который готов делиться своим творчеством со своими слушателями. В его истории выступления сольно и составом некоторых музыкальных коллективов. На сегодняшний день у Алексея свой сольный проект.

Выступление Алексея Глызина запланировано на 12 марта в 19:00 в ОЦКНТ.


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