Новый клип Ольги Бузовой за сутки набрал больше 2 миллионов просмотров

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Клип «Wi-Fi», опубликованный 14 февраля, уже посмотрели больше 2 миллионов человек. Там певица в откровенных купальниках танцует на фоне футуристичных декораций.

Режиссёром видео стал клипмейкер Алексей Голубев. Он уже работал с Бузовой на съёмках видео «Мало половин» и «Привыкаю», а также снял видео «Лирика» для Filatov&Karas, Masha и «Что они знают» для Егора Крида. Под новым видео Бузовой уже 74 тысячи лайков и 32 тысячи дизлайков. В комментариях зрители традиционно разделились на две группы. Фанаты Ольги хвалят её фигуру, называют красавицей и призывают не обращать внимания на злобные комментарии. Другие зрители отметили, что танцы Бузовой выглядят нелепо, все её клипы одинаковые, а уровень пошлости зашкаливает.

Творчество звезды «Дома-2» всегда вызывает оживлённое обсуждение в Интернете. На Инстаграм Ольги Бузовой сейчас подписаны больше 12 миллионов человек, а стоимость рекламного поста начинается от 100 тысяч рублей.