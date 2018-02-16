Сегодня, 05:30

Российский поп-певец Александр Малиновский признался в интимной связи с Николаем Басковым. Интересно, что если бы не участник "Дома-2" Рустам Солнцев, то о нём бы никто и не вспомнил.

Недавно скандальный участник телестройки заявил, что Александр является любовником Баскова. Своё заявление он сопроводил комментарием о том, что "кроме большого члена нечем больше похвастаться". После таких громких слов СМИ и звёзды отечественного шоу-биза сразу же стали неоднократно упоминать имя Малиновского. Более того, он даже стал уважаемым гостем на концерте МУЗ-ТВ в стенах Кремля. Однажды у него спросили, что он считает по поводу всей сложившейся ситуации. Алекс заявил, что не обращает на такие заявления внимания, он даже благодарен за то, что соцсети и СМИ его "раскручивают" таким образом.

Малиновский даже попросил, чтобы на него как можно больше сыпалось негатива и "грязи", так как качественный пиар одна из самых главных составляющих шоу-бизнеса.