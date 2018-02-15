«Людям нравится, когда их разводят»: Бузова и Батрутдинов перешли грани, обманывая поклонников

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Звёзды российского шоу-бизнеса Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов, которые ловят волну «хайпа» в связи с их несуществующим романом, решили сыграть по-крупному. Они предлагают поклонникам принять участие в конкурсе, где главный приз – не iPhone.





Ролик с рекламой появился на странице Ольги Бузовой, где такие публикации - не редкость. Поклонники бессменной ведущей «Дома-2» привыкли к постоянным розыгрышам (во всех смыслах этого слова) от кумира, когда она предлагает «десятый айфон» за подписку на страницу кого-либо. И сколько бы не стоил желанный многими гаджет, проиграть в таком конкурсе вовсе не обидно. Тем более разыгрывается он настолько часто, что пользователи Сети заподозрили Бузову в продвижении китайских подделок. Кстати, Ольга не сообщает результаты конкурсов, как это заведено у большинства других звёзд.





Именно поэтому часть подписчиков Ольги пропускают такие сообщения мимо внимания. Теперь Ольга, уговорив Тимура Батрутдинова оказать физическую поддержку, на пару с ним предлагает поклонникам за подписку на спонсоров выиграть дом. И не простую коробку, а именно дом, с отличным ремонтом, мебелью и, по отзывам, в хорошем месте. Возле шоссе. Фанаты поразились меркантильности певицы. Они признались, что входили в положение, осознавая реальные ценники рекламы на странице Ольги Бузовой. Но такой игры с судьбами они не понимают.





«Как можно так издеваться над «своими людьми», Оля?», «Потом все эти аккаунты пропадают, меняют название. Хватит дурить людей! Ради денег тебе и врать не стыдно!», «Верьте. Всем повезет! Особенно спонсорам», «Люди, имейте достоинство! Что ж вы прям тут все унижаетесь», - стараются вразумить участвующих другие пользователи. Стоит отметить, что количество «отметившихся» составляет огромное число и продолжает расти. Ровно, как и количество спонсоров, среди которых есть и Оксана Самойлова. Большинство участвующих – дети, а также люди с отвратительными жилищными условиями. Поклонники взывают к Ольге, умоляя одуматься, пока кто-то из участников не «попал» на большую сумму денег. Они также напоминают, что раньше Ольга с Ксенией Собчак тоже разыгрывали дом. Это натолкнуло их на мысль, что инициаторы конкурсов – руководство телеканала. Хотя Ольга не кажется обеспокоенной таким положением вещей, пока её банковский счёт пополняется доходами от рекламы.