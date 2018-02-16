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Экс-участница «Дом-2» «сдула» свои увеличенные губы

Сегодня, 05:15

Экс-участница «Дом-2» Мария Кохно постоянно удивляет поклонников изменениями своей внешности. На этот раз звезда показала всем уменьшенные в объеме губы.

 В последнее время в мире шоу-бизнеса наметилась тенденция на естественнойсть. Многие звезды, которые ранее сделали себе пластические операции по увеличения губ, груди и даже попы, начали возвращать себе свой натуральный внешний вид. С одной стороны такая тенденция возникла после того, как медики рассказали о негативных последствиях такого вмешательства, а с другой – естественность просто вошла в моду.

Последовать мировой тенденции решила и экс-участница телепроекта «Дом-2» Мария Кохно. Как известно, ранее девушка делала себе пластическую операцию по увеличению губ, размер которых у многих вызывал зависть. Теперь же звезда уменьшила их, а результаты своего преображения представила поклонникам.

В своем микроблоге Кохно выложила две фото – «до» и «после» уменьшения и попросила поклонников высказать свое мнение. Известно, что большинство подписчиков звезды поддержали вариант с уменьшенными губами.


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