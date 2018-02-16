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Диана Шурыгина высказалась о поведении Насти Рыбки

Сегодня, 04:45

Скандально известная Диана Шурыгина вновь появилась на горизонте обсуждений в социальных сетях. Причиной стало высказывание звезды о поведении Насти Рыбки.

 Скандалистка Рыбка решила стать популярной и пошла по стопам Шурыгиной, огласив об изнасиловании. Известная в России модель Настя Рыбка прославилась в Сети благодаря проверенному способу. Анастасия объявила о групповом изнасиловании, в котором она стала жертвой. Также Рыбка заявила, что подаст в суд на парней, если не получит помолвочное кольцо и предложение руки и сердца от одного из насильников, который является сыном олигарха.

После независимого расследования Алексея Навального Рыбка начала опровергать все заявления, которые давала ранее. Диана Шурыгина рассказала, что полностью поддерживает Рыбку и уверена, что Настя молодец и целеустремленно добивается своих целей.

«Ну реально, молодец. Написала книгу», - прокомментировала Диана.


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