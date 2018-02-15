Свекровь Захаровой обвинила ее в пиаре на смерти ребенка

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Елена Захарова поделилась с обществом подробностями случившейся трагедии: звезда потеряла ребенка. Однако ее свекровь обвинила Елену в пиаре на смерти собственного ребенка.

Пару лет назад случилось горе, которое разделило жизнь Елены на до и после. У девушки умерла дочь из-за менингококковой инфекции, которую врачи диагностировали у восьмимесячного ребенка. После такой большой утраты от Елены в скором времени ушел муж, гражданский супруг Сергей, который и был отцом ребенка.

Однако нужно признать, что Елена проявила большую выносливость, справившись со всеми навалившимися проблемами, и вскоре вновь стала матерью. О пережитом горе Елена рассказала в телешоу «Судьба человека». На сегодняшний день Елена признается, что очень счастлива и каждый вечер благодарит Бога за счастье, посланное ей в виде ребенка. Захарова подчеркивает, что материнство это божий дар. Ведущий попросил звезду назвать имя дочери, однако Елена пока умалчивает его, так как ребенок еще не крещен.

Артистка с тяжестью на сердце вспоминает то время, когда умерла ее дочь Маша. Тогда свекровь, мать Сергея, обвинила во всем Елену, упрекнув ее в том, что она пытается построить себе славу на смерти дочки. Свекровь приказала Елене «убираться из квартиры», а супруг не смог защитить любимую, так как был очень подавлен. Артистка говорит, что не держит зла на Сергея и его семью, что нужно учиться прощать людей, как бы трудно это не было.