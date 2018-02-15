Сеть покорила пародия на песню "Неправильная" Ольги Бузовой

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В видеохостинге YouTube появился ролик с пародией на песню «Неправильная» Ольги Бузовой. Авторы клипа продемонстрировали, какими стали бы слова в композиции, если бы там говорилось о том, что происходит в видеоряде.

Уже более года в Сети являются популярны клипы о том, какими были бы песни, если бы в них говорилось о событиях в видеоряде. Бузова не стала исключением, и авторы на канале «Новое радио» записали свою пародию на песню «Неправильная». Оригинальная версия клипа собрала 5 миллионов просмотров в YouTube.

Движения ягодицами, облизывание зеркала, а также непонятные многим зрителям поступки звезды «Дом-2» были взяты за основу в новой пародии. Зрители назвали это лучшей пародией на песни Бузовой. Кроме того, фанаты посоветовали авторам ролика записывать своё видение текста в других песнях звезды «Дом-2».