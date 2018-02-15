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Звезда фильма «Лёд» Аглая Тарасова удивила откровенным снимком

Сегодня, 16:29

Популярная молодая актриса Аглая Тарасова, которая блестяще исполнила свою роль в нашумевшем фильме «Лёд», приняла участие в новой фотосессии. Поклонники были удивлены откровенным образом, который напомнил им Анджелина Джоли из «Малефисенты».

Аглая Тарасова удивила своих фанатов необычной фотосессией, в ходе которой примеряла на себя необычный головной убор. На кадрах девушка сидит на красном кабриолете в соблазнительном черном платье с открытой спиной и ногами. Многие также увидели у девушки татуировки на боку и ноге.

Сама Аглая сообщила, что во время этой съемки чувствовала себя сексуальной Малефисентой, поскольку образ очень напоминал Анджелину Джоли из одноименного кинофильма. Некоторые подписчики сравнили актрису Аглаю Тарасову с певицей Рианной.


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