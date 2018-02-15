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Семенович подарили «Пьедестал» от Li’ Raw на День святого Валентина

Сегодня, 16:37

Широко известная российская поп-исполнительница Анна Семенович похвасталась подписчикам в Instagram полученным на День святого Валентина подарком. Секс-символу отечественного шоу-бизнеса презентовали альбом «Пьедестал» от музыканта Li’ Raw.

«Любимые, как вы? Как отметили день всех влюбленных? Я вот получили презент – виниловая пластинка от Li’ Raw, альбом «Пьедестал»», - похвасталась Семенович в своем Instagram-аккаунте.

Работу российского певца Li’ Raw звезда отечественного шоу-бизнеса назвала хорошей музыкой о любви и чувствах. Также поп-исполнительница призналась, что ей всегда приятно поддерживать талантливых людей. Пусть их будет как можно больше на нашей планете, завершила Семенович.


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