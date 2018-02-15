Алена Водонаева похвасталась фотографиями из секс-шопа

Сегодня, 16:10

Алена Водонаева опубликовала фотографии из секс-шопа в Instagram, а затем похвасталась покупкой. Поклонники отреагировали весьма неоднозначно, сказав что девушке «нужно лечиться».

Водонаева опубликовала фото из испанского секс-шопа, который девушка вместе со своим мужем посетила во время путешествия. Подобная откровенность со стороны звезды не очень сильно впечатлила поклонников.

В аккаунте соцсети Instagram девушка выставила две фотографии: на одной она изображена с ушками и в маске во время выбора интимных товаров, на втором звезда скандального телешоу «Дом-2» надела фиолетовый парик и позирует в весьма сексуальной позе.

Некоторые поклонники посоветовали Алене попробовать себя в качестве актрисы, сравнив девушку с Милой Йовович, а остальные высказали свое недовольство, пустив слухи, что муж Водонаевой гей и не удовлетворяет её. Некоторые даже посоветовали паре обратиться к психологу. Ранее Алена Водонаева прямо рассказала своим поклонникам о своем первом сексуальном опыте, подчеркнув, что потеряла девственность уже в зрелом возрасте.