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Ольга Рапунцель покидает «Дом-2» и уходит в декретный отпуск

Сегодня, 15:52

Участница «Дом-2» Ольга Рапунцель проинформировала, что больше не появится на телепроекте, так как уже совсем скоро родится её дочь. Информацию подтвердил супруг девушки Дмитрий Дмитренко.

Ольга Рапунцель рассказала, что должна временно покинуть «Дом-2», чтобы родить ребенка. При этом девушка сообщила, что не намеренна долго находится в декретном отпуску и вернется на телепроект уже с маленьким малышом. Поклонники телешоу обрадовались, что долгое время Ольгу не увидят.

«Господи, аллилуйя! Ты услышал нас!», «Наконец-то вы ушли! Я думала, этот день никогда не настанет. Сидите в декрете подольше и не возвращайтесь, вам рады не будут», «Ура-ура-ура, не возвращайтесь больше», «Можно попросить не появляться больше Вас на телевидении?!? Лучше ребенком займитесь», - ликовали в комментариях пользователи Сети.


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